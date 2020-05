En Maracaibo: Alcalde Casanova entregó reacondicionado el Hospital de Niños de Veritas

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó completamente reacondicionado el Hospital de Niños de Veritas, donde inauguró la más moderna Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de la región zuliana.

Al acto de relanzamiento efectuado el jueves 14 de mayo, un mes después de iniciarse la remodelación del hospital, asistió el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; la directora de Desarrollo Social del ayuntamiento maracaibero, Selene Estrach y la secretaria de Salud, Omaira Prieto, entre otras autoridades municipales y regionales.

El Alcalde hizo un recorrido por los 13 cubículos de la UCIP, que cuentan con equipos médicos de última generación aportados por el Gobierno Nacional.

Casanova expresó sentirse muy feliz de lograr, en medio de las dificultades por el COVID-19, la construcción de esta área de atención especializada, pues este centro de salud nunca había contado con una UCIP.

Además se rehabilitaron otras áreas del hospital como la emergencia, consultas, observación, sala de shock, hospitalización, cuartos de descanso del personal, la sala de espera y el sistema de gases medicinales.

También se asfaltó el estacionamiento, se recuperó la fachada, la climatización, las salas de baño; toda la iluminación y se impermeabilizó el techo, esto articulado con el gobierno municipal, regional y nacional.

Por su parte, el Gobernador agradeció al Alcalde por tomar la iniciativa y rectoría de la creación de la UCIP y el relanzamiento del Hospital de Niños de Veritas.

Este hospital además cuenta con una dotación de insumos enviadas por el Gobierno Nacional, para atender cualquier emergencia que se presente en la cuarentena.

Con el reacondicionamiento de este hospital, el gobierno municipal suma 23 espacios de atención a la salud del pueblo maracaibero, recuperados en tiempo récord para combatir la pandemia.

NOTA DE PRENSA ALCALDÍA DE MARACAIBO

