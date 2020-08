Anuncian para el Zulia, racionamiento eléctrico en bloques de 6 horas, Listado

De acuerdo con la información aportada por el titular del Ejecutivo regional, el bloque A irá de las 10:00 am a 4:00 pm; el bloque B de las 2:00 pm a 8:00 pm; el bloque C quedó fijado entre las 6:00 pm y las 12:00 medianoche y un bloque D que se extenderá entre las 8:00 pm y las 2:00 am.

En la puesta en marcha del plan han sido priorizado algunos circuitos, dijo Prieto, entre ellos, el del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM).

De acuerdo con información oficial, preliminar los bloques A, B y C serán así:

BLOQUE A, HORARIO DE APAGÓN, 10:00 am 4:00 pm SAN FRANCISCO LAGO AZUL C1 LA PASTORA C1 MARACAIBO Ziruma, Mara Norte, Sabaneta, Las Marías, Las Camelias, Lido, Chirinos, Pomona, Regional 8, Fonseca, San Benito, 18 de octubre, Radiodifusor, Milagro Norte, Ricardo Aguirre, Kapital. Rosario de Perijá Aurora, Aquí me Quedo. Baralt La línea, Campos Petroleros Cabimas Las Cabillas, Barrio Obrero, Cúpulas, Calle Cumaná, Gran Sabana, 5 Bocas. Miranda Altagracia 2, Los Puertos, La Salina, AV 6, Mecocal, Sur Santa Rita El Menito, San Benito (COL), Residencias Santa Rita, Macanilla, Maternidad. Lagunillas Carretera L, Valmore Rodríguez, El Danto, Campo Lara, Alfarería, Pica Pica, La Nobleza, Parcelamiento, Piedras Blancas, Viviendas Rurales, Ciudad Urdaneta, Fabricio Ojeda, Lagunillas, C.C. Lagunillas, Sibaragua.

BLOQUE B, HORARIO DE APAGÓN,2:00 pm a 8:00pm San Francisco Escuela de Policía, Samán, Vencemos Mara, Noriega Trigo (C1) , San Francisco, Induatrial, Empresarial (Metro) Maracaibo San José (C1), Guayabal Metro ( C1) , Cotorrera, Cecilio Acosta.

BLOQUE C, HORARIO DE APAGÓN, 6:00 pm a 12:00 am San Francisco Villa Bolivariana, Lufkin, Acueducto, Esperanza, Mercamara, Rafael Caldera, Suramérica, San Rafael. Maracaibo Varillal ( Metro), La Victoria, Ciudadela, Virgen del Carmen, 5 de Julio, Adolfo Pons, Los Caminos, Las Cumbres, Delicias Norte, El Trébol, Rotaria, Patrulleros. Valmore Rodríguez 24 de julio, C. Asistencial, La Planta Baralt Chamarreta Cabimas ENELCO, Miraflores, Clínica Bello Monte, Despacho Miranda Quisiro Lagunillas La Granja, Sierra Maestra, Seguro Social, AV 44, Industrial, Los Samanes

BLOQUE D, HORARIO DE APAGÓN, 8.00 pm. a 2:00 am. San Francisco El Sol, San Ramón, Los Cortijos, Centro de Convenciones, Pradera Sur, Mosaca, Hospital General del Sur, Km 4, Sierra Maestra (C-1). Maracaibo Monte bello, Santa Rosa, Galerías, Lozano, Hospital 9, Cervecería Zulia, Sucre, Colombia, Panamericano, La Floresta, Brisas del Norte, Olivos, José Ramón Yépez, Hospital Coromoto, Boquilla, Procedatos, El Redondo, Saladillo y Torre de la prensa. Simón Bolívar 24 de julio, C Asistencial, La Planta. Mientras que el municipio Baralt se aplicará en Mene Grande 2, Concesión 7 y El Tigre. Cabimas C.C Borjas, la UNERB, Los Laureles, Retén, Costa Mall y Montañita. Miranda San Joaquín, Consejo de Ziruma (COL) y en el municipio Santa Rita el sector El Guanábano. Lagunillas los sectores América, Avenida Alonso, Carabobo, Andrés Bello y Atlántida.

En : Noticias Nacionales