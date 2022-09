En Maracaibo Atacan con explosivos a un Centro Comercial

MARACAIBO, VENEZUELA.- Al parecer la ola de ataques a comerciantes en la ciudad de Maracaibo continua.

De acuerdo a lo reseñado por medios locales se pudo conocer lo siguiente.

Dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron la tarde de este viernes, 9Sep, una granada contra un Centro Comercial , al norte de Maracaibo, en el estado Zulia.

Un nuevo ataque con granada se vivió, la tarde de este viernes 09 de septiembre, esta vez en el centro comercial La Cascada, ubicado en la avenida Guajira frente al rectorado viejo de la Universidad del Zulia (LUZ) y la estación de servicio Universitaria Texaco. De acuerdo con el informe policial y testigos de la zona, sujetos a bordo de una moto negra lanzaron el artefacto explosivo, que logró llegar hasta el estacionamiento del centro comercial, afectando la fachada de varios de sus locales. La explosión causó solo daños materiales en las instalaciones del centro comercial y no se reportaron heridos. Comisiones de los cuerpos de seguridad de la ciudad se acontecieron en el sitio e iniciaron las investigaciones sobre el ataque perpetrado.

Lanzaron una Granada aquí en éste local Gimnasio Fisioterapia en Maracaibo Edo Zulia, al parecer no hubo heridos…en desarrollo. pic.twitter.com/zeoVnC50Ky — Hernan Hernandez (@Hernanhernan53) September 9, 2022

Quien habla es mi Hermano, estaba en el Gimnasio Fisioterapia su carro sufrió daños por la expansión de la Granada…en Maracaibo Edo Zulia… pic.twitter.com/MtwlmhDBvr — Hernan Hernandez (@Hernanhernan53) September 9, 2022