En Maracaibo: Atacaron con artefacto explosivo la clínica Paraíso.Un artefacto explosivo arrojaron, durante la madrugada de este domingo 21 de junio, contra la puerta principal de la clínica Paraíso, ubicada al norte de Maracaibo. Por los momentos se reportan solo daños materiales. La onda expansiva provocó que las puertas de vidrio se rompieran.

El pasado 31 de mayo fue lanzada una granada a un centro médico de Cabimas y dos días después el Cicpc, desde Caracas, anunció la detención de una mujer por el caso.

En : Noticias Nacionales