En Maracaibo: Comerciantes son Amenazados con Granadas

MARACAIBO.- Hasta la fecha se reportan al menos cinco ataques con granadas a comerciantes zulainos, el más reciente, delincuentes lanzaron una granada contra un centro de apuestas ubicado en la esquina de la calle 76 con avenida 10, sector Tierra Negra. El artefacto estalló y causó severos daños a una venta de dulces ubicada al lado, se presume que los delincuentes se movilizaban en motos, aun cuando existe una medida del gobierno regional de prohibición de circulación de este tipo de vehículos después de las 7:00PM.

Por ese hecho, se reportó un ciudadano herido en la pierna izquierda y destrozos con las esquirlas del explosivo a varios vehículos que estaban estacionados en el sitio, entre estos un Celebrity color marrón.

A una cuadra de este suceso, cuerpos de seguridad hallaron sin explotar una granada en el frente de una peña hípica. El artefacto fue retirado por funcionarios especialistas en explosivos.

Otros casos

En días previos, se pudo conocer que a una sucursal de la cadena de Farmacias SAAS le lanzaron un artefacto explosivo mejor conocido como «granada» en este caso si explotó dejando daños materiales, se desconoce la proveniencia de estos dispositivos que se presumen de uso exclusivo militar pero a medida que pasa el tiempo aparece muchos más en manos de la delincuencia.

Posteriormente en los alrededores del Centro Comercial Aventura se reportó un dispositivo similar que al parecer no explotó, quedando a la orden de los organismos competentes el retiro del mismo.

