Demarcan paradas para mantener la distancia de los usuarios de Bus Maracaibo. Las paradas de origen y destino de Bus Maracaibo ahora tendrán una demarcación para que los usuarios de las 8 rutas especiales mantengan la distancia mínima de un metro que se exige para contener el COVID-19.

Así lo informó la presidenta del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma), Hilda Meleán, quien destacó que la demarcación se inició el miércoles 8 de abril.

En ese sentido, formuló un llamado para que la ciudadanía respete el demarcado pintado a lo largo de las paradas, por la seguridad de todos los maracaiberos y maracaiberas.

La acción comenzó en las paradas de mayor afluencia como el Hospital Central, Pomona, el Palacio de Eventos, Haticos, el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital Adolfo Pons, el Parque Urdaneta y La Curva de Molina.

La medida, junto con el uso del tapaboca y otras normas de higiene, busca prevenir el contagio del coronavirus y se anticipa a los próximos días designados por el gobierno municipal para la compra de alimentos: martes, jueves y sábado.

En Maracaibo: Demarcan paradas de autobús para mantener la distancia de los usuarios was last modified: by

En : Noticias Nacionales