En Maracaibo: Desmantelada la Banda de la Estafa «Hola, Soy Maria»

Funcionarios de Polimaracaibo desmantelaron este martes 28 de julio, una empresa clandestina que operaba como un Call Center en el sector Valle Frío, desde donde contactaban a ciudadanos latinos fuera de sus países de origen, así como a venezolanos para recabar sus datos personales, bancarios y tarjetas de créditos hasta culminar en un plan de estafas.

La presunta empresa denominada «Smart Insurance Service», no cuenta con el registro de comercio ni la permisología de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( Conatel ) para la utilización del espacio radioeléctrico, además de estar vinculada con numerosas denuncias relacionadas con el envío del mensaje de texto: «Hola es María», buscando obtener información de las víctimas al ofrecer falsas ventas de divisas.

En el sitio se practicó la detención de la encargada de las operaciones del lugar, Noris Antonia Morillo de Cipullo, por el delito de resistencia a la autoridad y de interferir con la labor policial. Junto a ella también fueron aprehendidas otras siete personas del mismo establecimiento.

El procedimiento se hizo luego de una serie de denuncias y averiguaciones relacionadas a estafas telefónicas. Los funcionarios policiales abordaron la residencia ubicada en la calle 84 entre avenidas 3F y 2B del sector Valle Frío, parroquia Santa Lucía, por el presunto acto relacionado con delitos informáticos.

El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo , César Garrido, indicó que se mantienen las investigaciones del caso, como parte de las acciones contra las mafias locales que pretenden operar y desestabilizar la tranquilidad local, en detrimento de la buena fe de las personas.

En el lugar de los hechos se incautaron dos computadores portátiles y siete CPU; grabaciones de las llamadas efectuadas, así como documentos con identidad e información bancaria de las personas contactadas.

El caso y las evidencias fueron trasladadas al comando de Polimaracaibo y se notificó a la Fiscalía y al Ministerio Público del procedimiento realizado.

NOTA DE PRENSA, ALCALDÍA DE MARACAIBO