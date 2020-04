En los patrullajes preventivos por toda la ciudad, funcionarios de Polimaracaibo han practicado la detención preventiva de 250 personas por no acatar la cuarentena por el COVID-19 e incumplir con lo establecido en el decreto municipal 0024-2020.

Así lo informó el alcalde bolivariano, Willy Casanova, el lunes 13 de abril, luego de la reunión semanal del Estado Mayor para la defensa integral de la nación, donde también participan el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; el jefe de la REDI occidente, M/G Ovidio Delgado y el jefe de la Zodi Zulia, Carlos Ríos Urbano.

En ese sentido, Casanova resaltó que aunque la mayoría de los maracaiberos y maracaiberas han respetado la cuarentena por COVID-19, en la ciudad existen unas pocas personas que de manera inescrupulosa realizan y fomentan actividades que pueden propagar el nuevo virus en la capital zuliana.

Los detenidos son llevados a la Academia de Polimaracaibo, ubicada en el Parque Vereda del Lago, donde reciben una charla de aproximadamente 4 horas y se le muestra en videos como el virus perjudica el organismo de las personas una vez contagiadas.

Luego de la charla a los detenidos se les entrega un tapaboca y son trasladados hasta sus hogares, detalló Casanova.

Si estas personas caen en la reincidencia serán multadas, reseñadas y puestas a la orden del Ministerio Público.

El Burgomaestre también agregó que para garantizar la alimentación al pueblo maracaibero se han distribuido las cajas Clap, además se entregaron mas de 300 toneladas de plátano y 20 toneladas de pescado en Semana Santa, casa a casa y respetando los protocolos de prevención contra el COVID-19 establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Estado.

En Maracaibo, Detenidas 250 personas por violar cuarentena por coronavirus was last modified: by

En : Noticias Nacionales