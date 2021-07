EN MARACAIBO, Explosión de una casa deja varios heridos, VIDEO

EN MARACAIBO, Explosión de una casa deja varios heridos

Madre e hija resultaron heridas al explotar su casa de tres pisos durante la noche de este lunes en el sector Teotiste Gallego, al norte de Maracaibo.

La confusión y el pánico invadió a los habitantes de esta populosa barriada de la capital zuliana, así como a los residentes de zonas aledañas.

La magnitud del estallido fue tal, que la gente sintió un fuerte temblor hasta varias cuadras a la redonda. La detonación anunciaba lo peor.

«Dios quiera no hayan muertos», comentaban los vecinos, quienes llamaron de inmediato a los números de emergencia.

Alrededor de las 8:30 de la noche, usuarios de las redes sociales ya reportaban la explosión. Muchos comentaron que era en la urbanización Monte Bello, otros que en La Lucha, otros en Teotiste Gallegos.

A las 10:12 de la noche, la máxima autoridad del municipio Maracaibo, confirmó que el suceso fue en Teotiste Gallego con dos personas heridas: Madre e hija.

«¡Atención! Bomberos de Maracaibo atienden explosión en el sector Teotiste Gallego. Fueron trasladada al Hospital Coromoto dos personas heridas con quemaduras (Madre e hija). La causa aparente de la explosión de la estructura de tres piso fue por acumulación de gases», notificó la autoridad local.

Hasta el cierre de la edición nocturna de este lunes, 26 de julio, se desconocía sobre el estado de las lesionadas o qué tan graves fueron sus heridas.

con información del diario local, la verdad

EXPLOSIÓN En el norte de #Maracaibo una casa presentó daños evidentes en su estructura al explotar, hasta ahora los reportes preliminares aseguran que la causa seria acumulación de gases, insisto, ojalá no haya fallecidos. Video cortesía. #Venezuela #Zulia pic.twitter.com/iOwJVAnx4j — Lenin Danieri D (@LDanieri) July 27, 2021

