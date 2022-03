EN MARACAIBO: Lanzan artefacto explosivo contra sede de los Tribunales Penales, FOTOS

Lanzan artefacto explosivo contra sede de los Tribunales Penales.

Maracaibo, Venezuela.- En lo que va del presente año 2022, un nuevo atentado con explosivos se cuenta para se el sexto de esta naturaleza en la entidad Zuliana al oeste de la capital venezolana Caracas.

En la tarde de este viernes 25 de marzo, antisociales lanzaron un artefacto explosivo en los tribunales del casco central de Maracaibo, siendo el sexto atentado de este tipo en 2022 en el Zulia.

Se desconoce qué tipo de explosivo fue lanzado al Palacio de Justicia donde funcionan los tribunales penales. Más temprano, sujetos desconocidos lanzaron una granada contra el supermercado Fiorella de La Curva de Molina de Maracaibo.

El hecho ocurrió a aproximadamente a las 5.30 de la tarde, cuando dos hombres en una moto aprovecharon que un autobús pasaba frente al palacio para lanzar el explosivo.

Las autoridades de la región indicaron que no hubo reportes de personas heridas tras la detonación. Además destacaron que el explosivo dejó daños materiales a la fachada del edificio.

Primero un Supermercado y ahora es el Palacio de Justicia. Antisociales lanzaron un artefacto explosivo a la sede donde funcionan los tribunales penales del Zulia.

Incluye información de medios y reporteros locales.