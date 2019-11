MARACAIBO.- En un amplio operativo policial, se dio de baja a uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados del Estado Zulia, en un enfrentamiento con funcionarios del Cicpc resultó abatido la noche de este martes 12 de noviembre alias «El Chamut».

El suceso ocurrió en La Limpia, Maracaibo.

La información sobre la muerte de «El Chamut» la confirmó cerca de las 11:00 pm de este martes el Ministerio de Relaciones Interiores, a través de twitter.

«ÚLTIMA HORA Después de varias semanas de investigación, Cicpc neutralizó a Hely Fernández, alias “El Chamut”, jefe de una banda criminal dedicada a la extorsión y uno de los delincuentes más buscado del estado Zulia solicitado por sicariato, secuestro y extorsión»

En Maracaibo: Liquidaron a «El Chamut», el más buscado del Zulia por sicariato, secuestro y extorsión was last modified: by

En : Noticias Nacionales