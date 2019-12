Maracaibo.- Mató a su hermano clavándote un destornillador en la cabeza. Un hecho de sangre registrado en la zona metropolitana de Maracaibo.

Los hermanos Juan Carlos y Jhonny Bravo Fuenmayor amanecieron, el domingo 8 de diciembre, compartiendo tragos en la casa del segundo, ubicada en el barrio Unión para el Progreso, en Los Cortijos.

A Juan Carlos, un zapatero de 42 años, lo asesinó su propio hermano a las 10:30 am.

Estaban reunidos desde la noche anterior y de repente comenzaron a discutir.

La riña alertó a unos familiares, quienes asombrados vieron cómo se insultaban y cayeron a golpes. En segundos, Jhonny agarró un destornillador y apuñaló en la cabeza a su hermano Juan Carlos, dejándolo mal herido.

Los parientes llevaron a Juan Carlos a un centro de salud, pero ingresó sin signos vitales.

Jhonny, de 37 años, fue detenido en su casa, informó la policía científica.

El caso pasó al Ministerio Público para el curso de la actuación judicial.

En Maracaibo: Mató a su hermano clavándote un destornillador en la cabeza was last modified: by

En : Noticias Nacionales