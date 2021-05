EN MARACAIBO, Paciente renal se lanza del 9no piso del Hospital Universitario.

Ender Romero de 78 años se lanzó del noveno piso del Hospital Universitario de Maracaibo.

Romero era paciente de Nefrología y se encontraba en el centro de salud, a la espera de ser dializado. Sin embargo, no resistió y se lanzó del noveno piso del HUM, así lo dieron a conocer usuarios a través de las redes sociales.

El ahora occiso, se encontraba asignado a la cama 14 del área de nefrología, la cual se encuentra en el noveno piso del referido centro hospitalario.

Según confirman informantes, Romero se encontraba a la espera de ser dializado, sin embargo tomó la trágica decisión de suicidarse.

El suceso naturalmente estremeció a familiares y pacientes que se encontraban en el HUM, ya que desconocía para el momento quién podría a ver sido, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades policiales.

La información fue notificada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) , quienes se encargaron de realizar el levantamiento correspondiente y con ello las averiguaciones del caso. Los doctores de guardia, dieron a conocer su nombre.

Romero fue llevado a la morgue de la localidad, ya que su muerte fue notificada en extrañas circunstancias.

