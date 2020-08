En Maracaibo: Parroquias Cristo de Aranza y Manuel Dagnino comienzan a recibir nuevamente agua por tubería

Periodista: Odual Ramírez.

Oficina de Comunicación e Información

Un total de 126 mil 941 habitantes de las parroquias Cristo de Aranza y Manuel Dagnino, comenzaron a recibir el servicio de agua por tubería, luego de que el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova encendió las bombas 1 y 3 en la Estación Estanque Redondo, para completar el ciclo de bombeo de agua en el sureste de la ciudad.

Esta actividad, realizada el miércoles 12 de agosto, forma parte del plan activado por la Alcaldía de Maracaibo para sustituir válvulas y atender todas las estaciones de bombeo locales para garantizar el agua en el municipio, tras aumentar el suministro desde el embalse Tulé.

Acompañado del presidente de Hidrolago, Jorge Silva y del equipo de las direcciones de Servicios Públicos y de Aguas, el alcalde Casanova destacó que esta obra afianza la labor del Estado Mayor de los Servicios Públicos, para mejorar la calidad de vida del pueblo maracaibero en conjunto con Hidrolago, que viene atendiendo el servicio de agua potable en la ciudad.

Los trabajos en la Estación Estanque Redondo garantizan la distribución de agua a los habitantes de más de 24 sectores ubicados en las parroquias Cristo de Aranza y Manuel Dagnino.

El presidente de Hidrolago, Jorge Silva, indicó que gracias a los trabajos articulados junto a la Alcaldía de Maracaibo, «hoy tenemos una estación de bombeo recuperada para el servicio de la ciudadanía, en cuanto al suministro de agua potable en las parroquias Cristo de Aranza y Manuel Dagnino. Nos hemos puesto como meta, conseguir el mayor beneficio y saneamiento a todo el pueblo del Zulia».

