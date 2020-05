En Maracaibo: Un hombre se ahorcó porque su familia se fue del país. Familiares hallan el cuerpo sin vida de Duilio Enrique Cuesta Macías, de 45 años de edad, quien se suicidó este lunes 11 de mayo. El hecho se registró aproximadamente a las 2.00 de la tarde, en el barrio Milagro Sur, avenida principal, parroquia Domitila Flores.

Fuentes oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informaron que el sujeto fue localizado en una de las habitaciones de la casa, suspendido del cuello con una cuerda.

Al momento del hecho Cuesta Macías se encontraba solo en la vivienda. Vecinos y familiares dieron a conocer que el hoy occiso se encontraba en estado depresivo porque su esposa e hijos se fueron del país. Aseguran que es la causa que lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida.

