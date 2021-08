En Mérida, Venezuela: Al menos dos muertos y varios desaparecidos por intensas lluvias. El alcalde del municipio Antonio Pinto Salinas, Edgar Márquez ,señaló que los cuerpos de los niños fallecidos, una niña de 6 años y un niño de 10, fueron sacados del lodo por personas de la zona.

Usuarios de Twitter reportan que las vías entre Zea, Tovar y Santa Cruz de Mora han sufrido deslaves y daños en varios sectores, mientras que las autoridades intentan controlar la situación.

#23Agos…Algunas fotos y videos de la de la fuerte lluvia en la ciudad de #Tovar..Imágenes de cortesía pic.twitter.com/fDswkm2EQY — Leonardo León (@leoperiodista) August 24, 2021

El alcalde de Tovar, Luis Márquez, calificó la situación de las lluvias como “una verdadera tragedia”. “Hay damnificados, no hay comunicación con Santa Cruz ni con Zea. Estamos aislados” dijo. Por su parte, el alcalde de Zea en el estado Mérida, indicó que la situación es muy difícil debido a las afectaciones que han causado las lluvias.

Por otra parte, en Santa Cruz de Mora los daños «son enormes», según el alcalde del municipio Pinto Salinas, Edgar Márquez.

Así mismo se conoció el fallecimiento de dos menores de edad, “lamentablemente fallecieron una niña de seis años y un niño de 10”, dijo Edgar Márquez, alcalde del municipio Pinto Salinas del estado Mérida.

Según explicó el alcalde, los niños murieron en el sector El Mirador, en Santa Cruz de Mora, cuando la vivienda que habitaban se derrumbó por las aguas y ellos quedaron tapiados.

#23Agos…Rocas y vehículos arrastrados por fuertes lluvias en #Tovar..Algunas fotos y videos de la de la fuerte lluvia en la ciudad de #Tovar ..Imágenes de cortesía pic.twitter.com/wyPpuZD2pq — Leonardo León (@leoperiodista) August 24, 2021



Hasta los momentos los daños causados por las intensas lluvias no han sido cuantificados.

Tragedia en Tovar: fallecidos, desaparecidos y damnificados por las lluvias Mérida – Venezuela Reporte completo en el siguiente enlace 👇👇https://t.co/fuJ0bdE8JQ pic.twitter.com/Sh03tMNqob — Jade Delgado Huggins (@jadesdelgado) August 24, 2021

Más imágenes de los daños que causaron las lluvias en Tovar estado Mérida. pic.twitter.com/Oyl7IuVbwx — Jade Delgado Huggins (@jadesdelgado) August 24, 2021

#ULTIMAHORA Paso obstruido en sector La Roca vía Zea-Caño el Tigre por la caída de gran cantidad de material rocoso. Interrumpido también el servicio de agua sistema de Riego en Caño El Tigre por deterioro de la tubería producto de los deslizamientos. pic.twitter.com/eUvwDIaw7R — jorge galvis (@jorgegalvis) August 24, 2021

#24Ago #Sucesos #Emergencias #Mérida

Imágenes de los daños causados por las lluvias a la iglesia de Nta. Sra. de las Mercedes en Zea al desprenderse el techo de una de sus alas.

Fuente: Arq. de Mérida pic.twitter.com/QxEeSvy1Zi — Jorge Villet Salas (@jorgevillet) August 24, 2021

