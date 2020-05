En México: Decomisan 15mil tortugas en peligro de extinción que serían enviadas ilegalmente a China. Las autoridades mexicanas decomisaron 15.053 tortugas de diversas especies, 14.793 de ellas vivas, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) en un cargamento con destino a China, informó este martes 12 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Además de haber infectado al mundo con el coronavirus covid-19 que a estas alturas hay sospechas de que pudo haberse escapado de un laboratorio en Wuhan por la incompetencia del personal al manipular coronavirus de murciélagos los traficantes de los llamados «mercados vivos» en China buscaron en México miles de tortugas en peligro de extinción para su consumo.

El decomiso de los quelonios fue consumado durante una visita de inspección que en materia de vida silvestre llevó a cabo la Profepa, con la colaboración de la Administración General de Aduanas, a un cargamento de 158 embalajes de madera, precisó la institución.

Al detectar que en las cajas había ejemplares de vida silvestre tanto vivos como y muertos, los inspectores procedieron a valorar sus condiciones y decidieron trasladarlas a un centro de conservación donde hubiese una mejor situación para los animales. Las cajas con los quelonios fueron abiertas y revisadas en las instalaciones del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Los Reyes La Paz, Estado de México.

La Profepa explicó que el objetivo de la revisión fue cuantificar el número de tortugas, su identificación taxonómica, verificar su procedencia legal, la existencia de permisos de exportación a China y verificar su categoría de riesgo de acuerdo a las normas mexicanas. Los inspectores identificaron durante la revisión a un total de 15.053 ejemplares de tortugas dulceacuícolas de las especies Kinosternon leucostomum, Staurotypus triporcatus, Trachemys sp. y Claudius angustatus, manifestó la Profepa.

Entre las tortugas, se hallaron 14.793 vivas y 260 muertas, entre las que se observaron animales que entran en la categoría de sujetos a protección especial, amenazadas y en peligro de extinción, según la norma NOM-059-Semarnat-2010.

