EN MIAMI, Derrumbe de edificio deja al menos un muerto y ocho heridos.

Un edificio residencial de 12 plantas se vino abajo la madrugada de este jueves en Miami, Florida (Estados Unidos). El inmueble afectado se encontraba entre las calles 88 y Collins Avenue, en la comunidad de Surfside, varios kilómetros de Miami Beach.

Según medios locales, hasta el momento han sido recuperadas y hospitalizadas ocho personas, si bien las autoridades aún no han facilitado un balance de víctimas fatales.

Parte del edificio derrumbado ha quedado intacto. Los vecinos dicen haber sentido algo parecido a un terremoto en el momento del derrumbe, que sobrevino después de las 2:00 hora local. Algunos dijeron a medios locales que oyeron un fuerte trueno en el momento del desplome.

El edificio Champlain Towers fur construido en 1981 frente a la playa.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen dl desplome.

