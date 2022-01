En Miami: Policía asesina de 7 tiros a un inocente cachorro de 8 meses, «solo porque le dió la gana».

En un caso atroz de abuso contra caninos y despiadado policía que de seguro pronto estará de nuevo en las calles de Miami disparando contra inocentes caninos cómo se puede ver en el video a continuación en el que, en ningún momento el canino fue agresivo contra el elemento uniformado, más aun este último sacó repetidas veces su arma para apuntar y posteriormente acabar con la vida de este inocente canino delante de sus propietarios.

Una cámara de vigilancia casera captó a un agente de policía del condado de Miami-Dade, en Florida (EE.UU.), disparando múltiples veces a un perro doméstico mientras respondía a una llamada de queja por ladridos, la pregunta entonces es la siguiente:

¿Los policías de Miami-Dade son entrenados para responder a llamadas de quejas por ladridos disparando contra inocentes animalitos que los reciben sin violencia?

El suceso ocurrió el pasado miércoles 12 de enero alrededor de las 7 de la tarde y resultó en la muerte del can, un cachorro de raza American Bully de 8 meses de edad, informaron medios locales de la ciudad respectiva.

Es importante recalcar el hecho de que este policía es un despiadado ignorante al respecto de las razas caninas, ya que la raza American Bully, tiene por característica ser de carácter dócil como se puede ver a continuación:

Es importante recalcar el hecho de que este policía es un despiadado ignorante al respecto de las razas caninas, ya que la raza American Bully, tiene por característica ser de carácter dócil

Evidencia de la actuación sádica y despiadada del presunto «policía», todo quedó grabado.

La cámara grabó al oficial parado en el patio de la vivienda, momento en que dos perros, un maltés blanco y un American Bully negro, salen de la casa y se acercan al agente ladrando pero sin mostrar una actitud agresiva.

El policía sacó su arma y les apuntó con ella mientras pidió en repetidas ocasiones a los dueños que agarraran al American Bully. Las mascotas se pusieron entonces a correr hacia otro agente que se hallaba en la calle, tras lo cual el cachorro se dirigió nuevamente hacia al primer oficial, que en ese momento realiza siete disparos contra el animal.

La Policía del condado está llevando a cabo una investigación interna de lo sucedido.

«Este incidente no debería haber ocurrido si el policía hubiera sido entrenado correctamente. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger mejor a nuestros miembros de familia de cuatro patas. Este cachorro de 8 meses, Alpha, no se mostró agresivo y no merecía morir así», comunicaron desde la Coalición de Miami contra la Legislación Específica de Razas. «Ningún policía debe utilizar la fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario. Cuando un agente tiene otros medios alternativos no mortales a su disposición, son estos los que se deberían utilizar antes de sacar el arma», declaró Gregory Moore, el abogado contratado por los propietarios de la mascota.

A continuación el video de evidencia:

ANÁLISIS DEL VIDEO: EL POLICÍA SACA SU ARMA AUN CUANDO EL PERRO LO RECIBE SIN VIOLENCIA Y MOVIENDO «EL RABITO» PARA TODOS LOS QUE CONOCEN EL LENGUAJE CANINO, EL MOVER LA COLA, SIGNIFICA EN EL LENGUAJE CORPORAL DEL CANINO, QUE ESTA TRANQUILO Y NO ES AGRESIVO, OTRO POLICÍA VE COMO EL PRIMERO APUNTA AL INOCENTE CAN Y NO DICE NADA POR LO QUE SE SUPONE QUE EN SU ENTRENAMIENTO DE POLICÍAS SE INCLUYE ESE TIPO DE ACTUACIONES.

