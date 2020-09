En peligro 500 mil hectáreas productivas por fractura en el muro de contención del Río Zulia

Maracaibo, 12 de septiembre de 2020 | Prensa UNT Zulia

Más de 500 mil hectáreas productivas en el municipio Catatumbo del estado Zulia, se pueden ver afectadas ante un posible colapso del muro de contención del Río Zulia, durante la actual temporada de lluvias; así lo denunció José Ángel Contreras, delegado político para la subregión Sur del Lago de Maracaibo por el Partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad.

Contreras inspección la fractura y socavamiento en el muro de contención que se ha producido desde hace un año en el kilómetro 43 de la carretera El Guayabo – Encontrados.

“Hemos denunciado en reiteradas oportunidades y alertado a las autoridades sobre la situación que se puede presentar en esta zona del Sur del Lago, son más de 500 mil hectáreas productivas con siembra de plátano y ganadería que se van a perder si el muro se rompe con las lluvias”, advirtió.

El delegado político de UNT Zulia en el municipio Catatumbo, aseguró que la seguridad alimentaria del país está en riesgo ante una catástrofe ambiental.

“Las pérdidas serían incalculables, la producción de esta zona del estado Zulia peligra, los productores agropecuarios y la población tienen miedo de repetir la pesadilla de las inundaciones”, manifestó Contreras.

Indicó que hasta la fecha nadie del ejecutivo regional y nacional se ha apersonado en el lugar para evidenciar el daño.

