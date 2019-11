En Perú: Accidente de autobús deja seis niños fallecidos

LIMA.- Al menos siete personas, incluidos seis niños estudiantes de una escuela primaria, fallecieron este miércoles 27-N tras la caída de un autobús a un abismo en los Andes de Perú, informaron las autoridades.

El vehículo de la empresa de transporte interprovincial Power cayó 50 metros cuando recorría la carretera Panamericana cerca de la laguna de Huacarpay, en la provincia de Quispicanchi de Cusco.

El “lamentable accidente ocurrido esta madrugada en el sector de Huacarpay, de la ruta Cusco Urcos, deja el saldo de seis niños fallecidos”, dijo la Policía Nacional en un comunicado.

El transporte –en el que viajaban 20 estudiantes de una institución educativa primaria de la capital del distrito de Ayaviri de la ciudad de Puno– se dirigía a la capital regional de Cusco, ubicada a unos 332 kilómetros al noroeste, informó la policía, sin mencionar otros detalles sobre los siete fallecidos.

La Policía Nacional brindó apoyo a los pasajeros y “evacuaron a los heridos” a los hospitales cercanos, indicó el escrito, sin mencionar una cifra de lesionados.

El comunicado destacó que el autobús, de dos niveles, “dio tres vueltas de campana y al momento de auxiliar a los heridos no se encontró al chófer del bus”.

En declaraciones a la emisora Radio Programas de Perú el jefe de la Unidad de Protección de Carreteras de la Policía Nacional, comandante Fidel Gazaniga Garrido, reportó que de manera preliminar se contabilizaron más de 30 heridos.

En medios digitales se señalan que el accidente ocurrió hacia las cuatro de la madrugada (09H00 GMT) y dejó 37 heridos, de los cuales más de 20 son escolares. Todos están hospitalizados en centros asistenciales de Cusco.

En el bus viajaban 44 pasajeros, la mayoría escolares de primaria del colegio Niño Jesús de Praga de la ciudad de Puno en la frontera con Bolivia.

