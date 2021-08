En Perú: Joven venezolano es asesinado por un conductor que se dio a la fuga

Un caso que ha conmocionado a la opinión pública, y en el que ha sido víctima un joven venezolano que migró a Perú huyendo del desastre económico venezolano. Aún así, el joven cuando se disponía a volver a Venezuela fue arrollado por un camión, del cuál se conoce que fue un conductor que se dio a la fuga dejando herido de muerte al joven y a su fiel compañera la perrita que adoptó al llegar al país andino.

Los vecinos del distrito de Chimbote en Perú lloran la muerte de un joven de 20 años que falleció cuando decidió volver a Venezuela. La víctima respondía al nombre de Ángel Gil Pérez de 20 años, quien desde que llegó a Perú adoptó a una perrita a quien llamaba «fresita» y no se separaba de su lado.

El joven se convirtió en una especie de mensajero de la paz; llegó a Perú con la premisa de trabajar, estudiar y salir adelante. Cuando le hablaban de Venezuela le brillaban los ojos; y poco a poco se había ganado el aprecio de la gente.

Era conocido por su cuido a los perros, de hecho con lo poco que ganaba los perros lo esperaban; algo siempre le traía para mitigar el hambre. Vivía en la urbanización Nicolás Garatea; en Chimbote.

Ángel Gil Pérez, el legado de un Angel

La perrita no se apartaba ni un momento de él, el joven o conocido como “el chamo”; era todo un personaje y las personas lo buscaban para que hablara de Venezuela. Su mensaje quedó en los niños y en la juventud.

Pero la semana pasada se pudo conocer que el joven murió al ser atropellado por un camión. De hecho, Ángel Gil Pérez se había hecho popular en esa zona de Perú; el muchacho murió en la provincia de Pacasmayo.

Sus familiares en Venezuela no sabían nada de su paradero y comenzaron a buscarlo en todas partes; pero era tarde ya el joven había fallecido. Este estaba trabajando como delivery, se ganaba la vida honradamente en Perú.

El sábado pasado lo sepultaron, en cuanto a la perrita que acompañaba al joven está grave de salud. Esta se encontraba en una clínica canina y sufrió mucho cuando el carro impactó al venezolano.

Con información de Noticias24Carabobo

En Perú: Joven venezolano es asesinado por un conductor que se dio a la fuga was last modified: by

En: Noticias Internacionales