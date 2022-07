En Piauí, Brasil, Un mono armado con un cuchillo entraba a robar en casas

En Piauí, Brasil , Los habitantes de cicha comunidad quedaron estupefactos al observar la presencia de un mono armado con cuchillo que se metía a las casas para llevarse galletas, ropa y hasta jabón en caja.

Un video viral muestra a Chico, como fue bautizado, con el arma filosa sobre un muro por el que caminaba. Algunos sintieron miedo, otros curiosidad, lo cierto es que desde entonces las autoridades ambientales empezaron una búsqueda para darle un estilo de vida más acorde a su naturaleza, informó Noticias Caracol.

El instituto Chico Mendes atrapó a este mono con cuchillo y lo juntó con otros diez primates capuchinos, la especie a la que pertenece. La idea es que desaprenda las conductas violentas.

“Estamos observando su alimentación y relación con otros de su especie para que logre recobrar sus instintos de vivir en manada”, señalaron desde el parque Bioparque Zoobotánico, donde Chico permanece en rehabilitación.

Los responsables de rescatar a Chico no saben donde aprendió a utilizar un cuchillo como arma amenazante, aunque se pudo conocer que no agredió a nadie.