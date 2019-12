En Puerto Cabello: Matan a ingeniero en Ritual de Magia Negra

En medio de un Ritual de Magia Negra le quitaron la vida, a golpes, a un ingeniero. Sucedió en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Wilder Antonio Enríquez Alencar, de 60 años, fue asesinado a golpes durante un ritual que le practicaron varios hombres a orillas de un río que atraviesa Goaigoaza, caserío ubicado en la zona alta de Puerto Cabello.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, reseñó el Cicpc cuyos funcionarios lo levantaron.

Según publicó el periodista Eligio Rojas, «las investigaciones determinaron que Wilder fue trasladado desde Guárico por Franklin José Anija Herrera (40), quien junto a otros hombres lo llevaron hasta el sector San Lorenzo de la referida población carabobeña. Anija ya fue detenido y están en búsqueda de sus socios».

Al ingeniero lo llevaron al mencionado pueblo para realizarle “trabajos de limpieza espiritual”, confirmó el Cicpc. «Pero en medio del Ritual de Magia Negra , los presuntos consagrantes le propinaron múltiples golpes hasta causarle la muerte. Posteriormente huyeron con las pertenencias del ingeniero y dejaron su cadáver a orillas del rio, detalló el Cicpc».

