¿Cómo ha cambiado la alimentación saludable en las últimas décadas? ¿Qué países tienen la mejor nutrición hoy en día? Para responder a estas preguntas, un estudio global examinó los hábitos alimentarios de 187 países con una población total de 4.500 millones de personas.

Un estudio publicado en la revista británica The Lancet Global Health examinó los alimentos saludables y no saludables, así como los alimentos consumidos en 187 países entre 1990 y 2010, para llegar a importantes conclusiones:

en muchas áreas, el consumo de alimentos poco saludables (como carnes procesadas y bebidas azucaradas) superó el consumo de alimentos saludables (como frutas y verduras). Y esta tendencia continuará en el futuro, según The Daily Mail. Por otro lado, algunos países del África subsahariana y algunos países asiáticos, como China e India, no vieron ningún cambio significativo en este sentido en los últimos 20 años.

El ranking de los 10 países más prósperos del mundo lo encabeza Chad, seguido de Sierra Leona y Malí. Las investigaciones muestran que las personas que viven en los lugares más ricos del mundo, como EE. UU., Canadá y Australia, tienen alimentos de mala calidad debido a su alto consumo. “La situación al año 2020 muestra que las enfermedades no transmisibles causarán 75 muertes en personas. Mejorar la nutrición juega un papel importante en esta carga», dice Fumiaki Imamura, autor principal del estudio.

Los países con la alimentación más saludable was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: