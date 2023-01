¿En qué se diferencian los distintos paquetes de cable?

¿Estás por contratar un servicio de TV paga? Entonces es momento de que conozcas los diferentes planes y paquetes de cable que puedes contratar, para que elijas el que vaya con tu estilo de vida. ¡Lee este artículo y entérate de sus beneficios y cambios por tipo de packs!

Cable TV

Estos paquetes de cable son servicios pagos con una oferta de canales exclusivos por un contrato mensual. Gracias a la tecnología de cables coaxiales y fibra óptica, se pueden transmitir con mejor definición los programas que no están disponibles en televisión abierta.

Estas son las principales características de la TV cable:

Transmite más de 100 canales.

El contrato del servicio es mensual.

Los canales de televisión abierta están incluidos en los planes de cable.

Cuenta con canales exclusivos.

Tiene una programación para toda la familia.

Algunos packs de televisión cuentan con eventos exclusivos televisados.

Puedes contratar un plan de televisión digital a tu medida.

¿Qué contenidos se pueden ver en la televisión por cable?

Nacionales : canales de la televisión abierta y del país.

: canales de la televisión abierta y del país. Musicales: programas de música de distintos géneros.

programas de música de distintos géneros. Infantiles: varios canales para la diversión de los niños con segmentación por edades.

varios canales para la diversión de los niños con segmentación por edades. Culturales: programas documentales, arte y cultura general.

programas documentales, arte y cultura general. Internacionales : canales de otros países.

: canales de otros países. Deportes : programas y partidos de diferentes ligas.

: programas y partidos de diferentes ligas. Películas: lo que no podía faltar, las películas de diversas productoras.

Lo mejor de elegir este servicio es que tendrás más razones para estar en casa a lado de tu familia, disfrutando y creando momentos.

Contratación de televisión por cable

Las mejores compañías para contratar planes de cable son las que cuentan con un catálogo de precios que se ajusten a tu necesidad de servicio. Aquí te contamos cuáles son las diferencias y cómo puedes distinguir uno sobre otro.

Planes de TV por cable

Pueden diferenciarse en tres niveles, representados por:

Básico: es el plan más económico de los tres y cuenta con menos canales en HD.

es el plan más económico de los tres y cuenta con menos canales en HD. Medio: este tipo de plan está nivelado entre el precio, canales HD y canales exclusivos adicionales.

este tipo de plan está nivelado entre el precio, canales HD y canales exclusivos adicionales. Premium: es el plan con más canales en alta resolución con acceso a programas por evento y canales exclusivos.

Paquetes cables TV

Además de los planes de televisión, también hay paquetes cables que incluyen más servicios y están divididos en dos:

Cuenta con dos servicios: televisión cable e internet. El precio de cable varía según los megas y los canales en HD y SD.

Este pack de televisión es el más completo, pues cuenta con servicios de televisión, teléfono e internet. Su costo cambia según los megas, llamadas nacionales e internacionales y los canales con HD y SD.

¿Por qué contratar un paquete de cable?

Si te interesa contratar un pack televisión, recuerda que el cable es la mejor opción porque cuenta con:

Imagen en alta definición: esto significa que a diferencia de una televisión tradicional, el servicio de televisión por cable te permitirá ver tus programas favoritos en HD.

Sonido de alta calidad: no solo las imágenes cambian, sino también los sonidos y con servicio de cable, tendrás mejor acústica, gracias a la tecnología de cableado.

Ofertas de canales: tendrás acceso a más de 100, para que tú y toda tu familia puedan descansar en casa.

Servicios adicionales: también puedes tener telefonía e internet incluido en tu contrato de televisión.

¡Elige tu próximo plan entre los paquetes de cable hoy y comienza la diversión! Disfruta solo o en familia de las ventajas que tiene para ti.