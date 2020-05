En Suecia abrirán restaurante Anti-Coronavirus para una sola persona. Un restaurante al aire libre, sin camareros y con una sola mesa y una silla colocadas en medio de un prado abrirán en Suecia el 10 de mayo, informó la Embajada sueca en Rusia.

El establecimiento sin paredes, que atenderá a una sola persona al día, se llamará Bord för En y estará situado en la localidad de Ranseter, en la provincia de Värmland.

«La idea del restaurante especial se le ocurrió al chef Rasmus Persson y su mujer Linda Karlsson, cuando ellos les llevaban la comida a sus padres durante la pandemia», señala un comunicado que aparece en el portal de la Embajada sueca.

El método de atención sera el siguiente: los platos llegarán a la mesa del cliente en una canasta que se moverá entre la casa de los dueños y la mesa por una cuerda, evitando de esa manera cualquier posibilidad de contagio de coronavirus.

En : Insólito