En un Evento vía Zoom, Consecomercio analizará cómo se articula el talento humano en la economía digital

CARACAS, VENEZUELA.- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio abordará en videoconferencia el impacto de las tecnologías y el teletrabajo en la productividad empresarial.

“Crear y creer en el Talento Humano” será el tema central en la nueva edición de las Conexiones Empresariales que se realizará este jueves 4 de agosto, a las 08:30 a.m. a través de Zoom y contará con la participación de Pedro Pacheco, socio principal de Pwc; Magdalena De Luca, presidente de Sybven; Luis Montero, CEO Sodexo Venezuela.

Los conferencistas y estrategas de negocios abordarán los desafíos que representan: el manejo del salario emocional, las relaciones laborales, cómo impactan las tecnologías y el teletrabajo en la productividad empresarial.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, en el año 2021 diseñó el programa de “Conexión Empresarial” a fin de orientar a los comerciantes y prestadores de servicios acerca de las nuevas tendencias que se imponen en el mercado.

Esta videoconferencia está auspiciada por el Grupo de Relaciones Industriales de Venezuela, GRIVZLA, y se podrá acceder a través del siguiente enlace: https://vitrina.consecomercio.org/conexionconsecomercio

En esta oportunidad, el experto Hugo Urdaneta presentará datos actualizados sobre el mercado laboral, técnicamente procesados por la empresa de consultoría HU Consulting C.A.

Con esta actividad arranca el segundo semestre de las Conexiones Empresariales. Teniendo previsto continuar con temas de actualidad como lo son: ilícitos aduaneros, las zonas económicas especiales y la apertura de la frontera colombo-venezolana. Temas de interés que impactan al sector Comercio y Servicios.

Este evento forma parte de la denominada Ruta Comercial de Consecomercio 2022-2023, la cual tiene como finalidad estimular el crecimiento del aparato productivo del país, al igual que el fomento en las relaciones empresariales entre sectores y regiones.

Agosto, 2022