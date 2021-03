En Valencia, Venezuela: Se reporta una explosión en un edificio residencial, al parecer por mal uso de un cilindro de gas doméstico.

#11Mar Se reportó fuerte explosión en edificio. Según reportes preliminares, el hecho ocurrió en la calle 114 de la urbanización El Bosque, en Valencia estado Carabobo. Se desconocen las causas. Bomberos y autoridades están en el lugar. En desarrollo…#Valencia #Carabobo pic.twitter.com/EQJLNBChbi — Omar Contreras (@omarecn17) March 11, 2021

Acaba de explotar un edificio en la urbanización el Bosque en Valencia 😮 pic.twitter.com/DkQueTO1Qq — Alexandra Guarecuco (@Aguarecu) March 11, 2021

En Valencia, Venezuela: Se reporta una explosión en un edificio residencial, FOTOS was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales