EN VENEZUELA: Al cierre de 2019 la inflación se montó en 9.585,5 por ciento

La inflación anualizada al cierre del 2019 se ubicó en 9.585,5%, lo que refleja un incremento superior a 2.211,1% en comparación con las cifras dadas a conocer por la Asamblea Nacional, sin embargo se observa una desaceleración de 120.474,7 % en relación con la inflación acumulada al final de 2018, de acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer inesperadamente, como se ha hecho costumbre, por el Banco Central de Venezuela.

En esta oportunidad se observa que no fue la inflación de alimentos, la que impulsó la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, como ha ocurrido en años anteriores, ya que este sector aumentó en 7.981,4%, por debajo del incremento general, al igual que Bebidas Alcohólicas y Tabaco, que incrementó 8.915% en 2019.

Servicios de Vivienda, excepto telefónico, registro la mayor inflación, con un incremento de + 22.045,5%, seguido de Educación (+18.861%), Salud (+17.872,4%), Transporte (+13.032,6%), Vestido y Calzado (+11.292,6%), Esparcimiento y Cultura (+12.513,6%), Equipamiento del Hogar (+10.952,3%), Alquiler de Vivienda (+10.312%).

Mientras que el sector de comunicaciones registró una de menores variaciones acumuladas de precios de 2019, con 9.979,8%, subiendo sin embargo, sobre el promedio general.

Según el instituto emisor, la inflación de diciembre fue de 31,5%, la cuarta menor variación mensual del año, pero refleja un incremento frente a octubre y noviembre que, junto con junio, fueron los meses con los menores incrementos porcentuales del año pasado.

En cuanto a la variación en los precios por rubros, el sector de Restaurantes y Hoteles registró el mayor incremento mensual de precios en diciembre, según el BCV, con 37,6%. También estuvieron por encima del promedio general, Bebidas Alcohólicas y Tabaco (+37,4%) Bienes y Servicios diversos (+35,7%), Alquiler de Vivienda (34,9%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (+33,2%) y Esparcimiento y Cultura (+32,7%). Servicios de Vivienda excepto Teléfonos, con apenas 5,7% se convirtió en la menor inflación de diciembre.

EN VENEZUELA: Al cierre de 2019 la inflación se montó en 9.585,5 por ciento was last modified: by

En : Economía