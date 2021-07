EN VENEZUELA, Alertan de fuertes lluvias y oleaje en gran parte del país debido al paso de la tormenta Elsa. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó que las lluvias moderadas y fuertes, acompañadas de vientos y actividad eléctrica, continuarán este viernes 2 de julio en gran parte del país debido al paso por el Caribe de la tormenta Elsa.

Las áreas más afectadas serán el Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Guárico, Bolívar, así como los Andes, Centro Norte Costero y Nororiente.

«Se prevé que esta situación meteorológica se mantenga en las próximas horas, estimando acumulados pluviométricos significativos, los cuales pueden incrementar el nivel del agua de ríos y cauces de agua, provocando desborde de los mismos y posibles deslizamientos de tierras en zonas de montaña», advirtió el Inameh en un aviso meteorológico.

Inameh explicó que las lluvias son causadas por el paso de la tormenta Elsa por el mar Caribe, al norte de Venezuela. Además, la zona de convergencia intertropical también causará precipitaciones en algunas zonas del país.

Se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 34 grados centígrados, especialmente en áreas del Zulia y Falcón.

El ente pidió tomar previsiones y estar atentos a la emisión de nuevos avisos meteorológicos.

Aumento de Temperatura

La tormenta tropical Elsa se ubica a 110 kilómetros al este sureste de Barbados, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Continúa moviéndose hacia el oeste noroeste a 44 kilómetros por hora, según Inameh.

