Cines Unidos abre con estricto protocolo, Sambil refuerza medidas de bioseguridad

Con el objetivo de reforzar las medidas de bioseguridad y ofrecer un ambiente donde el resguardo de la salud es la prioridad, Sambil creó una brigada cuyos integrantes velan por el cumplimiento del protocolo establecido.

Las funciones de esta brigada de bioseguridad incluye velar por el uso correcto de la mascarilla por parte de visitantes, locatarios y trabajadores de las tiendas, así como el cumplimiento del distanciamiento físico y el aforo de cada uno de los locales del mall.

Es importante destacar que el protocolo establecido incluye la aplicación constante de gel hidroalcohólico y la medición de temperatura corporal no sólo en todas las entradas del centro comercial, sino también en cada una de las tiendas.

Asimismo, todas las instalaciones cuentan con una señalización que indica el recorrido del público, así como la distancia física en todos las áreas incluyendo los baños, zonas comunes, pasillos, estacionamiento, entradas, feria de comida, ascensores, escaleras, entre otras.

Otro de los logros obtenidos durante el 2020 es la ampliación de las propuestas comerciales en todos los Sambil de Venezuela, lo que sin duda es digno de resaltar debido a la condición atípica de la pandemia, sumando más de 120 aperturas en todos los mall del país.

Otra buena noticia sin duda es la reapertura de los cines, que a través de un estricto protocolo y la reducción del aforo en las salas, brindarán un ambiente de esparcimiento seguro a todos los cinéfilos, ofreciendo dos funciones diarias durante las semanas de flexibilización del sistema 7+7 implementado por el Gobierno Nacional.

Sambil reitera su compromiso de seguir ofreciendo escenarios seguros para toda la familia, así como el crecimiento de opciones de moda, belleza, esparcimiento y gastronómia, confirmando así que somos ¡más que un centro comercial!

En Venezuela: Cines Unidos abre sus salas con medidas de bioseguridad was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales