EN VENEZUELA; Clausuran tienda por discriminar y prohibir la entrada a una joven en silla de ruedas.

A través de las redes sociales, se pudo conocer la tarde de este lunes 31 de agosto que la tienda Balú del Centro Comercial Propatria, en Caracas, fue clausurada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

La tarde del domingo, ésta reconocida tienda de ropa prohibió la entrada de Kelly Ayary, una joven con discapacidad por usar silla de ruedas. El hecho fue denunciado por la propia víctima en las redes sociales. “¿Ustedes están viendo ahí a Balú, no? Yo iba a entrar y me corrieron, ¿Por qué? Porque no se puede entrar en silla de ruedas (…) las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, contó la joven en un video que colgó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la tienda emitió un comunicado explicando que “rechaza categóricamente cualquier acto discriminatorio”, pero en las redes sociales venezolanas los usuarios no aceptaron las disculpas por parecer hipócritas.

“Somos una marca venezolana, soñada, diseñada y construida para todos. Por ello, lamentamos profundamente la experiencia de Kelly Ayary, a quien se le prohibió la entrada a la tienda del Centro Comercial Propatria por acudir en silla de ruedas”, continuó el comunicado considerado hipócrita y falso por la opinión pública.

El video que se hizo viral donde se denunció la fragante discriminación que fue aplicada por la Tienda BARU a la joven en silla de ruedas.

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron «con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas». No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt — Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021

