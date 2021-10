En Venezuela: Clientes del Banco BOD se quejan de tener secuestrado su dinero

En las últimas semanas los clientes del banco occidental de descuento mejor conocido cómo BOD, han indicado vías redes sociales que la entidad bancaria «hace lo que les da la gana con el dinero que han depositado en sus cuentas», afirman que no pueden:

Envíar más de 50Bs diario vía Pago Móvil

No pueden transferir a otros bancos nacionales.

No les dan respuesta en las agencias sobre el retiro de su dinero

El Banco aceptan depósitos pero retiene el dinero de sus clientes y los canales digitales de la entidad lanza supuestos mensajes de fallas para evitar que los clientes realicen retiros o pagos en comercios.

La situación se ha vuelto tensa y fuentes cercanas al banco aseguran que recientemente se habría una situación tensa en la agencia principal del BOD ubicada en La Castellana, Caracas, que terminó siendo controlada por la seguridad del banco, y que derivó en la renuncia de casi 20 gerentes de la empresa. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades de dicha entidad bancaria, Sudeban tampoco ha emitido comunicados al respecto.

ALGUNAS REACCIONES DE CLIENTES DEL BANCO VÍA REDES SOCIALES:

#PonteEnModoBOD tanta publicidad y tienen un pésimo servicio ya no se puede seguir trabajando con este banco BOD hay que buscar otras opciones con bancos más responsables. — Carmen Boggio (@BoggioCarmen) October 15, 2021

El pago móvil tiene una semana fallando , dice " excele límite" " excede transacciones permitidas". Un día de estos va a decir " escanee su carnet de vacunación ". Fui al banco y la respuesta es " el sistema está colapsado "… Qué tristeza — beatriz diaz (@lilianbdr2020) October 22, 2021

Uds no quieren atender a nadie, este problema de las transferencias lo tenemos todos los clientes del banco, me mandaron a pasar una carta, la pase hace 10 días y nada de respuesta, fui al banco y me dijeron que el fin de semana se resolvería. En conclusión muyyy sospechoso. — María de López (@Mabelop61) October 21, 2021

Cuerda de irresponsables, ponga a funcionar como es la banca me tienen el dinero represado desde hace más de un mes @SudebanInforma @SudebanVzla ,hagan algo esto es intolerable — …Y Todavia Falta+ (@franorta) October 22, 2021

Buenas tardes, poseo cuenta nueva jurídica con uds y también cuenta personal y tengo 4 días tratando de hacer transferencias y Pagos express a otros bancos y me rechaza todas las operaciones, tengo mi dinero secuestrado y necesito resolver está situación. — Eiling Rivas (@EilingRivas) October 21, 2021

Son estafadores yo ya estoy sacando mi punto de allí les recomiendo lo mismo. Ayuda @TarekWiliamSaab — axcel (@axcel001) October 22, 2021

Lo del #BOD es inaceptable y una estafa OTRA VEZ. Si se pide un cheque de gerencia para retirar el dinero, la gerente contesta que tiene que pedir autorización… autorización a QUIÉN, si ese dinero es del cliente!!! — María Gabriela Mirabal (@SoyGabyMirabal) October 20, 2021

Que coño está pasando con la plataforma del #BOD que desde la reconversión no me permite realizar pago móvil y las transferencias las devuelve.@BODoficial RESPONDAN A LAS QUEJAS Y RESUELVA ESA MIERDA

IRRESPONSABLES — ▕⃝⃤⚯͛ (@danitaardila_) October 21, 2021

El #BOD está peor que los bancos del Gobierno… Tener un dinero en ese en esa entidad bancaria es tener dinero PERDIDO, ni siquiera se puede transferir a otro banco y mucho menos funciona el pago móvil

¿El banco roba a sus clientes? — Lorena S. Chaibán H. (@lorenachaiban) October 21, 2021

Para cuándo habilitan pago express a personal? Ahora no dejan ni hacer los 1200,00 bs a Jurídicas. Tienen todo el dinero retenido. #denuncia #BOD necesitamos sacar nuestro dinero. — Luis Torrealba (@ltorrealba3) October 21, 2021

En Venezuela: Clientes del Banco BOD se quejan de tener secuestrado su dinero was last modified: by

En: Economía