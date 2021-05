En Venezuela clínicas se blindan con adquisición de quirófanos con mejor tecnología

En Venezuela las instituciones de salud privada, en tiempos tan difíciles como los que se están atravesando, siguen orientando sus mejoras en pro de la salud enfocados en la alta tecnología que permite garantizar mayor seguridad y estabilidad a los pacientes que deben someterse a cirugías invasivas o no invasivas, según sea su necesidad.

Así lo expresó, Janeth Rangel, egresada en Administración de Empresas Hoteleras, y Administración de Recursos Materiales y Financieros y un MBA en Gerencia de Salud de la Universidad Católica Andrés Bello.

Afirmó que en la actualidad se pueden practicar cirugías complicadas porque los quirófanos con equipamiento para procedimientos de alta complejidad se han venido actualizando con alta tecnología rumbo a lograr quirófanos inteligentes. “Toda cirugía, -dijo-, siempre implicará un riesgo, pero esos trances quirúrgicos se ven minimizados cuando se incorporan equipamientos especializado y biomédico, salas amplias de manejo digitalizado e imágenes digitales dentro de salas quirúrgicas. Estos sistemas hacen de un acto quirúrgico, un procedimiento eficiente y con mayores niveles de seguridad al paciente”.

“Esto ha generado, que se pueda dar cabida al trabajo de más médicos cirujanos de diversas disciplinas, residentes, intensivistas y personal de enfermería y paramédicos con mayor especialización que puedan permitir la excelencia en la atención a los pacientes”.

Quirófanos de primera calidad

Afirmó Rangel, que parte del acondicionamiento de algunos quirófanos ha sido la incorporación de camas traumatológicas de movimiento longitudinal motorizado, que permite una radiotransparencia casi ilimitada y la comodidad del cirujano a la hora de alinear el cuerpo en estudio a una posición con las mejores condiciones para radioscopias óptimas debido a su elevado desplazamiento longitudinal.

Las salas quirúrgicas, en la actualidad, cuentan con iluminación de novísima tecnología, con un intensificador GE de última generación, permitiendo el abordaje de manera precisa y cómoda para el cirujano con imágenes de alta resolución. El técnico radiólogo se encuentra dirigiendo en quirófano dicho equipo para cirugías que lo ameriten, dando mayor seguridad a toda la acometida del procedimiento. “Se trata de enfocar la labor en conjunto con los profesionales médicos a fin de permitir que la arquitectura quirúrgica sea mucho más ergonómica, libertad de acción dentro del espacio, áreas de equipos suspendidos y comunicación efectiva y controlada por cada procedimiento”.

“Estamos en la nueva era de los quirófanos integrados, o los llamados quirófanos inteligentes. Contar en nuestro país con unidades que tengan esa visión tecnológica indica que seguimos a la vanguardia y en pro de la eficiencia de un sistema de salud, que en medio de esta pandemia ha sido noble de permitirse alcanzar objetivos y continuar en pro del desarrollo tecnológico”, afirmó.

Es importante señalar, que la intervención complicada se soporta con una Unidad Post Cuidados Avanzados para las cirugías de alta complejidad que lo ameriten. Cuenta con respiradores, monitores de signos vitales y sin faltar el médico intensivista que es un factor imprescindible para este tipo de área”. También se suele disponer de laboratorio, RXlas 24 horas del día y un banco de sangre, a fin de soportar la atención de hospitalizados post quirúrgicos.

Casos clínicos

Con un movimiento de esta naturaleza hay que considerar los estudios de los casos clínicos y el seguimiento del paciente. En consecuencia, se requiere de un equipo de cardiólogo, anestesiólogo, intensivista, internista especializado en atención al paciente, médico de las diferentes áreas las 24 horas, nutricionista y médicos residentes especializados y no especializados. Este equipo hace la planificación de las intervenciones se toman las decisiones y se ejecutan las acciones a favor de sus pacientes. Este nuevo diseño y construcción de quirófanos ha facilitado la interacción especialista–gerente de salud involucrándose ambos en cada procedimiento, revisando el funcionamiento y las mejoras a aplicar.

