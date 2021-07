EN VENEZUELA, Digitel habilita un nuevo canal de atención en línea

Digitel habilita un nuevo canal de atención en línea

La operadora transforma su atención digital con el nuevo canal de atención en línea en donde Diego apoyará a los usuarios con los requerimientos de consulta de saldo y plan activo, estatus de la línea, navegación 4G LTE y reporte de pago por transferencia bancaria, disponible a través de WhatsApp por el número 0412-Digitel (0412-3444835) y en Telegram por Digitel412

Enfocada en proporcionar cada vez más canales de atención y autogestión para sus clientes, Digitel habilita el nuevo canal de atención en línea en donde Diego apoyará a los usuarios con diversos requerimientos de forma automatizada vía WhatsApp y Telegram. Para interactuar con Diego, los clientes deben acceder a los conocidos sistemas de mensajería y escribir al número 0412-DIGITEL (0412-3444835) y en Telegram al usuario Digitel412

A través del nuevo canal de atención en línea, los clientes podrán gestionar, con el apoyo de Diego, solicitudes como consulta de saldo y plan activo, estatus de la línea, navegación 4G LTE y reporte de pago por transferencia bancaria durante las 24 horas del día. También tendrán la posibilidad de consultar las líneas que deseen en un solo chat. En caso de requerir atención directa con un operador, los usuarios deberán ponerse en contacto con un especialista de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Para que las consultas sean gestionadas de forma rápida y efectiva, la operadora recomienda a sus clientes estar atentos a las indicaciones y preguntas de Diego, ingresar los datos de la Cédula de Identidad y el número de línea a consultar en el formato solicitado, realizar en un solo mensaje el requerimiento, escribir las palabras claves y opciones que Diego ofrece para atender la solicitud, responder sí o no a las preguntas de confirmación y esperar el mensaje de respuesta para continuar. Asimismo, mantenerse en contacto con Diego desde el inicio de la interacción, para evitar que la sesión expire y deban realizar la consulta nuevamente.

Tras la implementación de este nuevo canal de atención en línea, Luis Bernardo Pérez, Vicepresidente Ejecutivo de Digitel, comentó: “Este 2021 seguimos concentrando esfuerzos y recursos para poner nuevas herramientas a la disposición de nuestros clientes, así como más canales de atención y autogestión, que les brinden la mejor experiencia y calidad de servicio. La pandemia nos hizo utilizar nuevas vías de comunicación como el WhatsApp y ahora seguimos mejorando este canal e incorporando Telegram, ofreciendo un servicio automatizado las 24 horas del día, para que el cliente pueda hacer las consultas que necesite sobre su línea. Próximamente se seguirá ampliando esta propuesta de valor para dar al usuario todo lo que necesite en un solo contacto”. Los detalles sobre estos canales de atención en línea se encuentran en la sección Atención al Cliente de la página web Digitel.com.ve

En: Tecnología