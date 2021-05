En Venezuela: Inician pago del bono 100% Escolaridad Mayo 2021

El pago del bono 100 % Escolaridad correspondiente al mes de mayo comenzó a pagar este martes la administración de Nicolás Maduro a través de la plataforma Patria.

“Inicia la entrega del Bono 100% Escolaridad (Mayo 2021) enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro a través del Sistema @CarnetDLaPatria”, publicó el Movimiento Somos Venezuela en su cuenta en Twitter.

Se trata del aporte económico destinado a incentivar la inclusión de niños y jóvenes en el sistema educativo.

Beneficiarios develaron a través de la referida red social que el monto del beneficio es de 2 millones 800 mil bolívares, lo que equivale a poco menos de un dólar.

Al igual que el resto de los bonos, la entrega de 100 % Escolaridad se realizará de manera directa y gradual.

Los beneficiarios reciben el siguiente mensaje vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.: «Nuestra meta es lograr un 100% de escolaridad. Vamos a formar, al paso que avanza la educación, un pueblo libre, culto y del más alto nivel».

