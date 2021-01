En Venezuela: Jornada especial de cedulación el 25 de Enero.

Los menores de edad a partir de los 9 años deberán acudir acompañados de su representante y con una copia del acta de nacimiento original, que se encuentre en buen estado.

La jornada, que se extenderá hasta el 26 de marzo, se llevará cabo en 90 de las oficinas del Saime en todo el país.

Los interesados deberán acudir en el horario comprendido de 8:00 am a 1:00 pm, de acuerdo con la información publicada por el Saime en redes sociales.

La institución recordó que las personas que acudan a la jornada especial de cedulación tendrán que cumplir obligatoriamente con los protocolos de bioseguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.

En la ciudad de Caracas estarán habilitadas las oficinas de Las Mercedes, Plaza Caracas, Caricuao, La Trinidad, Propatria, La Urbina, San Bernardino, entre otras.

Mientras que en el estado Miranda, las personas podrán acudir a Los Ruices, Súper Lider, Guaicaipuro, Higuerote, IFE Charallave, Ocumare del Tuy, Santa Teresa, Caucagua, Guarenas, La Guaira, entre otras oficinas.

En Venezuela: Jornada especial de cedulación el 25 de Enero was last modified: by

Temas relacionados:

En : Trámites