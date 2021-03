En Venezuela, lanzan plataforma de apoyo psicosocial accesible y gratuito para Personas con Discapacidad

La Fundación Vanessa Peretti (Funvape), en conjunto con la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y auspiciada por la Embajada de Francia, a través del Programa Pissca 2020 (Proyectos innovadores de sociedades y coaliciones de actores), puso a disposición el servicio de Apoyo Psicosocial y Salud Mental “PARA” (Plataforma Accesible de Respuesta y Apoyo), diseñado para brindar atención gratuita a Personas con Discapacidad en Venezuela.

La presidenta de Funvape, Vanessa Peretti, agregó que existen en el país muchas Personas con Discapacidad que necesitan ayuda especializada y no saben a quién recurrir o cómo gestionar o canalizar sus casos. “Para nosotros es prioridad cuidar velar por la salud mental de nuestra comunidad y más en estos tiempos donde la vida nos ha cambiado de cierta manera, la pandemia ha modificado muchos de nuestros hábitos y a veces no sabemos cómo manejar situaciones de encierro, de ansiedad, angustia y depresión; nuestro equipo de profesionales pueden ayudarlo a llevar una mejor calidad de vida a través de este servicio de apoyo psicosocial”.

Peretti explicó que a esas conclusiones llegaron luego de ver los resultados de un estudio de investigación realizado por la Fundación, donde la cotidianidad de las personas con discapacidad se vio afectada con la llegada del coronavirus al país, ocasionando cierto tipo de frustración en las personas encuestadas. “La falta de independencia y de información ha generado un panorama difícil para las discapacidades asociadas con las sensoriales, las psicosociales y las intelectuales porque no se recibe la información, lo que genera trastornos de ansiedad”.

Por ello se planteó la creación de la plataforma de apoyo psicosocial para ayudar a mitigar la situación, por eso desde la Fundación Vanessa Peretti estamos promoviendo la inclusión de las Personas con Discapacidad en todos estos espacios, para que pueda existir o reducirse las desigualdades”.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, explicó en qué consiste la plataforma “PARA” y cómo usarla, gracias a sus distintos formatos accesibles, diseñado específicamente para Personas con Discapacidad. “Esta plataforma está pensada para el acompañamiento de las Personas con Discapacidad, para canalizar la ayuda y atención personalizada, con el fin de brindar respuesta oportuna, eficientes, para disminuir los niveles de ansiedad que las PcD puedan estar atravesando”.

Añadió que al ingresar a la plataforma, la persona interesada en el servicio debe llenar un formulario para determinar qué tipo de ayuda requiere, y se le explica paso a paso a través de videos accesibles, cómo funciona el servicio totalmente gratuito, entre los que ponen a disposición: salud mental y apoyo psicosocial para personas con discapacidad auditiva y otras discapacidades.

“Una vez la persona se registre, recibirá una llamada o videollamada –dependiendo del caso y la discapacidad del usuario- por parte del responsable del servicio solicitado, el cual administra un formato de evaluación técnica y si el mismo cumple con los criterios de selección, se agenda una primera sesión; el técnico responsable de la atención, realiza la primera intervención basado en los principios de la Primera Ayuda Psicológica (PAP) y conjuntamente con el beneficiario programa el plan de intervención sucesivo”.

Manifestó que esta plataforma cuenta con personal calificado en: trabajo social, psicología, e interpretación en Lengua de Señas Venezolana (LSV), además de personal técnico encargado de realizar un diagnóstico de la situación inicial y de los requerimientos, así como las condiciones de vulnerabilidad del usuario.

De Gouveia aseveró que PARA, es la primera plataforma en el mundo en ofrecer este servicio gratuito, confidencial, de manera accesible dirigido especialmente a Personas con Discapacidad.

Por su parte, el embajador de Francia, Romain Nadal, explicó que esta alianza forma parte de la iniciativa del gobierno francés para fortalecer a la sociedad civil venezolana ante los desafíos de la crisis, a través de la Embajada en Venezuela.

“Es por ello que hoy nos sentimos muy contentos de poder presentar los primeros resultados del proyecto desarrollado por Funvape y Consorven, una plataforma virtual que permite a través de dispositivos tecnológicos brindar apoyos a las PcD. Es una alternativa para mejor sus condiciones de vida o asesorarse sobre alguna situación particular que atraviese ante las medidas de confinamiento instauradas por la pandemia producto del covid19”.

En ese sentido invitó a las Personas con Discapacidad interesadas, a ingresar a la Plataforma PARA a través de la página www.funvape.org y conocer más de sus beneficios.

En este encuentro, también participó vía Zoom, Ana Lucía Arellano, presidenta de la Alianza Internacional de Discapacidad y de la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus familias, quien felicitó a Funvape y a Consorven por esta iniciativa, «que traerá esperanza a Venezuela y esa urgencia enfocada al derecho a la salud, del cual los Estados no están asignando recursos suficientes. Cuando los Estados no se hacen responsables, las organizaciones de Personas con Discapacidad están para apoyar a su comunidad”.

Finalmente, Vannesa Peretti entregó Certificado como embajadores de Funvape, a Romain Nadal por su apoyo incondicional con las Personas con Discapacidad, y a Valentina Sánchez, como embajadora de la salud Mental, quien fungió como moderadora en la presentación de la plataforma PARA.

En Venezuela, lanzan plataforma de apoyo psicosocial accesible y gratuito para Personas con Discapacidad was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales