EN VENEZUELA, Más del 60% de las empresas afiliadas a Profranquicias incrementaron sus ventas en el primer cuatrimestre de 2022

A pesar de la crisis las compañías nacionales pudieron revertir la tendencia negativa

Más del 60% de las empresas afiliadas a Profranquicias

incrementaron sus ventas en el primer cuatrimestre de 2022

CARACAS, VENEZUELA.-

Datos de la Encuesta de Tendencias 2022 precisan que 70% de las marcas consultadas abrieron al menos un establecimiento

El comportamiento de las franquicias en Venezuela en lo que ha transcurrido de este año ha jugado un papel importante dentro del aparato productivo nacional porque a pesar de la crisis económica este sector ha experimentado un crecimiento notable, aspecto que se nota en el volumen de ventas y expansión de las marcas.

De acuerdo con los datos que se desprenden de la Encuesta de Tendencias del primer cuatrimestre de 2022, realizada por la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), el 61% de las empresas afiliadas incrementaron sus ventas, en comparación con el mismo periodo de 2021.

El estudio también determinó que por lo menos el 70% de las marcas abrió un establecimiento comercial en los primeros cuatro meses del presente año, con relación a 2021.

El sondeo de opinión realizado por Profranquicias se comprobó que 70% de las ventas por parte de los afiliados se llevó a cabo por plataformas virtuales, mientras que 17% contestó, haberlas ejecutado de forma presencial.

Además, 75% utilizó plataformas tercerizadas con el propósito de ejecutar sus ventas al público.

Por otra parte, las estadísticas revelaron que 60,9% de las empresas afiliadas a Profranquicias mantuvo igual el número de trabajadores, y 21,7% incrementó la nómina de empleados.

Los bajos ingresos del ciudadano común siguen siendo un problema para el desempeño económico del país, ya que 78.3% respondió que la merma de la demanda por bajo poder adquisitivo, afectó considerablemente su negocio, durante los primeros cuatro meses de 2022.

Por último, los consultados alertaron que las fallas en los servicios públicos, problemas de financiamiento, inseguridad y hasta la voracidad fiscal afectan considerablemente el desempeño de las franquicias a escala nacional, por lo que se espera se tomen medidas al respecto.

Julio 2022