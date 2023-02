En Venezuela, Ministro de Transporte reactiva Sistema Automatizado de Denuncias Aeronáuticas

Maiquetía, 17 de febrero de 2023 (Prensa Conviasa) – En el marco del despliegue del operativo Carnavales Felices 2023, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, anunció el relanzamiento del Sistema Automatizado de Denuncias Aeronáuticas (SADA).

Durante una rueda de prensa efectuada la mañana de este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Titular de Transporte informó que el sistema automatizado SADA es un mecanismo innovador generado para establecer una conexión entre los usuarios y el sector aéreo, con el fin de que “toda denuncia, maltrato o inquietud que tengan, pueden hacerla llegar a las autoridades competentes para tomar los correctivos en caso de verificarse que la denuncia es efectiva”.

Agregó “con este esquema de denuncias vamos a garantizar que el sector aéreo se ponga al frente de esa demanda de la usuaria o del usuario para darle respuesta firme y contundente en caso de presentarse alguna queja que desmejore el servicio aéreo de nuestro país”.

La iniciativa también será direccionada al sector terrestre y acuático, “es un mecanismo diseñado para garantizar la protección de los usuarios”, por lo que tienen previsto de cara a la temporada carnestolendas que este dispositivo “se encuentre disponible en los 40 terminales aéreos de la República Bolivariana de Venezuela buscando maximizar el uso de esta herramienta vital para asegurar el servicio de calidad como lo establece nuestra autoridad aeronáutica”, indicó Velásquez Araguayán.

Los usuarios podrán acceder al sistema SADA a través de un código QR que estará disponible en todos los aeropuertos y counter de las líneas aéreas. “Cualquier usuario que se vea afectado por algún inconveniente con el servicio lo podrá escanear e inmediatamente va a una base de datos, donde una vez verificada la denuncia las autoridades empiezan a investigar y queda un canal de comunicación”, explicó el Ministro.

Asimismo, se refirió a la operatividad del transporte aéreo para trasladar a los viajeros en este asueto. “Toda la capacidad operacional de las líneas aéreas, en estos momentos de carnavales, están habilitadas para movilizar a los pasajeros a los destinos más importantes donde se visualiza mayor cantidad de turistas”, tal es el caso de Margarita, Los Roques, Canaima las rutas hacia el occidente.

Además subrayó que están activando el despliegue y salida de los 40 aeropuertos, así mismo están habilitados más de 20 destinos internacionales”.

A pesar de las restricciones por el Covid -19, el año pasado por los aeropuertos se movilizaron más de 70 mil pasajeros, para este año esperan que la movilidad sea mucho mayor.

“Estamos seguros que la prestación del servicio se va a realizar de calidad como siempre lo ha hecho el sector aéreo, Venezuela es un país abierto al mundo, multidestino turístico”, exaltó.

Recalcó que el incremento de viajeros internacionales en nuestro país en estos últimos años, ha sido importante en vista de la apertura de destinos importantes.

“Nuestro país está abierto al mundo y por ello la conectividad aérea juega un rol trascendental porque viene a dinamizar la economía y fortalecer el motor turismo, motor creado en revolución y que viene a darle esa fortaleza a todo lo que es el desarrollo de la economía venezolana”, concluyó.

Prensa Conviasa: Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Aljhadiz Vitale.