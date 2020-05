En Venezuela: Plataforma Patria inicia Actualiza los datos de los vehículos

De acuerdo al portal de información del Sistema Patria, a partir del martes 26 de mayo de 2020 se abre una nueva etapa del Censo Nacional de Transporte Terrestre convocado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) a través de la Plataforma Patria y puntos de atención para trámites que serán informados oportunamente.

Como primer paso solicitamos a nuestros usuarios y usuarias verificar y actualizar los datos de los vehículos particulares registrados en nuestro sistema a través de la opción «Vehículos» en la sección «Perfil».

Es importante destacar que las personas con tareas de coordinación de transporte en las diferentes entidades públicas y privadas no deben registrar los vehículos en su perfil como persona natural.

Nueva opción: Asignación de vehículos

Se ha creado una nueva opción para que los propietarios o propietarias de los vehículos informen quién está haciendo uso del medio de transporte, y de esta manera registrar temporalmente esta asignación o traspaso.

A los efectos de la Plataforma Patria el propietario de un vehículo es la persona que aparece en el Certificado de Circulación emitido por el INTT. Progresivamente se irá convocando para actualizar la documentación.

