EN VENEZUELA: Se disparan las operaciones en dólares, usuarios huyen al Bolívar.

La dolarización en Venezuela avanza más rápido que el covid-19 pero a diferencia de este ataca el bolsillo y el estómago del venezolano.

Según el economísta Pedro Palma, director de Ecoanalítica, indicó que en promedio, 64 % de las transacciones en el país se realiza con divisas, lo que supone un alza con respecto a la medición que la consultora hizo en julio pasado y cuyo resultado fue de 60 por ciento.

Resaltó además que en los estados fronterizos es mayor el uso de las divisas, al evidenciarse que más del 90 % de las transacciones se realizan en otra moneda distinta al bolívar. “El bolívar perdió su condición de moneda de uso diario en las transacciones. Se requiere una enorme cantidad de bolívares para realizar cualquier transacción al detal, lo que motiva que la población intenta no mantener liquidez en nuestra moneda. El bolívar ha perdido completamente su capacidad como reserva de valor y medio de pago”, apuntó Palma.

Los economistas Pedro Palma y Alejandro Grisanti afirmaron en un foro organizado por Ecoanalítica que el mayor uso de los dólares no incide en la desaceleración de la hiperinflación y que para finales de año el dólar paralelo estará sobre los Bs. 800 mil.

El Bolívar se resiste a desaparecer.

No precisamente porque los venezolanos lo quieran utilizar sino porque es de uso obligatorio aun en muchas operaciones y transacciones en la debilitada economía venezolana.

A pesar de ello, Palma asegura que el bolívar sigue teniendo una importancia en la economía, ya que, 35 % de las transacciones se realizan en moneda local a través de punto de venta.

Es decir que aunque el número de transacciones con divisas continúa creciendo, ya que se trata de una alternativa para pagar los bienes debido a la escasez de bolívares, aún no se puede hablar de una dolarización en el país.

No obstante, el proceso de hiperinflación mermó la capacidad de compra de los venezolanos y hoy se requiere un gran manojo de billetes en efectivo para hacer cualquier pago.

“La capacidad de compra se vio afectada precisamente por la situación de hiperinflación interna en el país. Actualmente con 3,5 dólares se puede comprar lo que en 2019 se compraba con uno”, dijo.

Referencia. Tal Cual, LaVerdad, Eco. Pedro Palma

En : Última Hora