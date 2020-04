En Venezuela según la OVSP: Sólo un 16,7% de los hogares recibe agua de manera continua

De acuerdo con el estudio de percepción ciudadana realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), solo un 16,7% de los encuestados en 10 de las principales ciudades del país, indicó recibir el servicio de agua potable de manera continua en sus hogares, aun cuando un 91,8% del total de la muestra señaló tener acceso a tuberías, según datos obtenidos en el mes diciembre de 2019.

El sondeo incluyó la evaluación de 27 municipios del territorio nacional, distribuidos en principales ciudades como San Cristóbal, Barquisimeto, Barinas, Barcelona, Caracas, Valencia, Ciudad Bolívar, Porlamar, Maracaibo y Punto Fijo. También, la investigación arrojó que 13,3% no recibe actualmente el suministro de agua en sus viviendas, ni siquiera de forma racionada.

Julio Cubas, presidente y vocero del OVSP, manifestó que un porcentaje importante recibe el recurso con racionamiento. “Un 38,4% de aquellos ciudadanos que manifestaron tener acceso al servicio, indicó que lo recibe con racionamiento de una a cuatro veces a la semana. El 6,8% lo recibe cada dos semanas y 7,5% señaló recibirlo una vez al mes. Un 8,7% manifestó recibirlo ‘casi siempre’; sin embargo, no precisó la frecuencia exacta”.

En la ciudad de Punto Fijo (municipios Los Taques y Carirubana), se registraron los valores de mayor deficiencia en el servicio. En esta ciudad solo 1,6% afirmó recibir suministro de forma continua en sus viviendas, un porcentaje casi imperceptible. Además, 53,3% señaló no recibir el suministro actualmente y un grupo de tan solo 4,3% lo recibe de una a cuatro veces por semana. Un 4,3% lo recibe cada 15 días y 5,3% con una frecuencia de una vez al mes.

Ahora bien, ante el escenario de la carencia del servicio de agua potable, no solo en municipios de la península de Paraguaná, sino también en ciudades o poblados de todo el territorio nacional, se han incrementado en las últimas tres semanas las noticias relacionadas con denuncias de ciudadanos que exigen agua potable en sus localidades ante la pandemia del COVID-19.

La falta de agua mantiene preocupada a muchas familias que ven limitadas sus medidas de higiene y prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como el lavado frecuente de manos; además, de verse en la necesidad de interrumpir la medida de cuarentena dispuesta por el Ejecutivo Nacional desde el pasado 13 de marzo, para salir en la búsqueda del recurso en casas de amigos o familiares, manantiales, quebradas, puntos informales en sus respectivas ciudades, o a través de camiones cisterna.

El almacenamiento de agua ante la falta o ausencia total del recurso

Otro hallazgo relevante del estudio, está relacionado con la práctica de almacenamiento de agua como una forma de contar con el recurso en sus viviendas ante la inconstancia o ausencia total del servicio. De manera general, un 93,8% afirmó recurrir a esta modalidad y sólo un 6% de toda la población encuestada en las ciudades no realiza esta práctica por confiar tener el agua corriente a través de tuberías. Esta práctica se realiza en mayor medida en ciudades como Maracaibo, Valencia y Punto Fijo, donde casi el 100% de los consultados señaló almacenar el líquido.

“Destaca que en ciudades como Porlamar, Maracaibo y Punto Fijo sus habitantes respondieron tener una cantidad de agua almacenada con la que pudieran cubrir más de 5 días de ausencia total del recurso, con un 74,6%, 62,6% y 62,5%, respectivamente. En el caso particular de Punto Fijo, se obtuvo que un 36,8% de aquellos que acumulan agua en sus hogares, lo obtienen de fugas en las tuberías o tomas de agua irregulares ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, siendo el centro urbano donde se reflejó el porcentaje más alto de esta opción”, expresó Cubas.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas sanitarias de obligatorio cumplimiento en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP, invita a una serie de foros virtuales sobre cada ciudad evaluada, para más detalles, se invita a visitar: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp.

En Venezuela según la OVSP: Sólo un 16,7% de los hogares recibe agua de manera continua was last modified: by

En : Noticias Nacionales