En Venzuela: Empresas públicas y privadas establecen alianzas para el impulso del sector telecomunicaciones

Para ampliar conectividad a Internet

Empresas públicas y privadas establecen alianzas para el impulso del sector telecomunicaciones

Con la participación de más de 50 empresas, se desarrolló el 1er. Encuentro de Operadores de Telecomunicaciones Corpostel 2022, desde la sede de Cantv ubicada en la Avenida Libertador de Caracas.

Con el objetivo fundamental de ofrecer al país un mejor servicio de telefonía fija, móvil e Internet de altas velocidades, con estándares de calidad, Gobierno Nacional y sector privado establecieron alianzas estratégicas para el intercambio de tecnologías y capacidades, durante el 1er. Encuentro de Operadores de Telecomunicaciones Corpostel 2022.

La actividad realizada en la sede principal de Cantv, ubicada en la Avenida Libertador de Caracas, contó con la presencia del presidente de Corpostel, GB. Elieser Márquez, la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el Vicepresidente Sectorial de Obras públicas y Servicios, GJ. Néstor Reverol, el Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, AJ. Remigio Ceballos, y el presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana.

Asimismo, estuvieron presentes los directivos y representantes de las principales operadoras de telecomunicaciones del país como lo son Movilnet, Movistar, Digitel y NetUno, entre otras.

El presidente de Corpostel, GB. Elieser Márquez, resaltó que la actividad responde a la inquietud del jefe de Estado, Nicolás Maduro, por desarrollar el sector de las telecomunicaciones. “Esta integración nos va a permitir desarrollarnos muy rápidamente. Se han sostenido reuniones durante los últimos meses, que han permitido al sector público y privado ponerse de acuerdo para invertir y brindar a nuestro país un buen servicio de telecomunicaciones”.

La integración entre las empresas públicas y privadas fue destacada también por el presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana, quien señaló que este esfuerzo busca masificar el acceso a Internet de altas velocidades. “La idea es apalancar el sector privado con las capacidades del Estado, para hacer las inversiones necesarias que mejoren todo el sistema de telecomunicaciones”.

La seguridad y resguardo de la infraestructura de telecomunicaciones también fue uno de los elementos destacados durante este encuentro. Al respecto, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, señaló que el Estado viene avanzando en el desarrollo de planes para fortalecer el sistema de seguridad de la plataforma tecnológica a través del VEN 911, el Sistema Integrado de Información Policial y la conformación de cuadrantes de paz.

NDP CANTV

En Venzuela: Empresas públicas y privadas establecen alianzas para el impulso del sector telecomunicaciones was last modified: by

En: Tecnología