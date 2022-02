Miami, FL, 14 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) El artista urbano Papi Sánchez y la merenguera Miriam Cruz se posicionan en el puesto número 21 de Billboard tropical con el tema «Enamoraíto» Remix.

“El Rey de la República”, como se conoce al famoso artista dominicano, alcanzó los primeros lugares de audiencia en República Dominicana y Estados Unidos.

«Estamos muy contentos de lo que está pasando con este tema y nuestros artistas que siguen creciendo y desarrollando sus carreras» expresó Wilda Morel, CEO de Sueños Records, disquera de Papi Sánchez, Kalimete, Tito Swing y otros talentos.

“Enamoraíto”, es una canción que invita a disfrutar de una fusión de ritmos, con una energía de fiesta y un color musical propio de estos tiempos, está disponible en las principales plataformas de música digital, estaciones de radio y redes sociales.

Este tema formará parte del avance del álbum “King Sánchez” el mismo que el artista ha estado trabajado durante la pandemia. Este álbum está inspirado en la esperanza de retornar a la apertura que le hace falta a la gente y según el artista por fin, de apoco se está logrando.

“Gracias a Dios, al público, a los amigos locutores, DJs y a Sueño Records, Enamoraíto se hizo favorito en la versión en solitario, y ahora también en este remix que se va abriendo paso, de manera rápida, entre las canciones más sonadas. Es una bendición todo esto que está pasando” dijo emocionado el intérprete.

«Enamoraíto» Remix de Papi Sánchez y Miriam Cruz en el top 21 de Billboard was last modified: by

En: Gente