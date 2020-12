MACABRO: Encuentran en una nevera el cadáver del director de teatro Alberto Noguera

Caracas, Venezuela.- Este macabro crimen acaecido en la capital venezolana sucedió en la vivienda del actor y director de teatro, en donde fue hallado si vida y desmembrado su cuerpo dentro de una nevera.

El periodista Deivis Ramírez dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter, donde señaló «esta tarde fue hallado el cadáver de Alberto Noguera, actor y director de teatro, dentro de la nevera de su casa en Alta Vista, Catia».

El comunicador social detalló que Noguera «fue apuñalado y desmembrado». Sus allegados no sabían de él desde el pasado lunes 30 de noviembre. «Como no aparecía, fueron a su casa a revisar», agregó el reportero.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inició las averiguaciones para esclarecer el abominable asesinato del artista.

En redes sociales, varios voceros de las tablas venezolanas expresaron su espanto y su dolor ante tal tragedia.

