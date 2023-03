Venezuela, Publican en Gaceta Oficial aumento de pasajes en transporte público, listado

CARACAS, VENEZUELA,.-

Así quedó el pasaje urbano Bs 7,00 y el pasaje mínimo suburbano en Bs 10,00 en la Gaceta Oficial número 42.583 del 7 de marzo del presente. Según lo que reza el documento oficial, el Ministerio de Transporte fijó los nuevos montos del pasaje; urbano Bs. 6 para rutas cortas y máximo Bs. 7 en rutas larga.

Venezuela, Publican en Gaceta Oficial aumento de pasajes en transporte público, listado was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: