ENGHER BOGADI: DE CANTANTE A EXITOSO EMPRESARIO

Luego de una carrera musical que comenzó en el año 2012 con el sencillo de género tropical urbano “Niña Bella”, el cantautor oriundo del Estado Nueva Esparta, forjó una carrera musical con temas de su autoría y letras inspiradas en el amor.

En búsqueda de una mejor situación personal y laboral, el joven venezolano se muda a Boa Vista, Roraima en Brasil; donde inicia su vida de inmigrante trabajando en el mejor salón de eventos de la ciudad, en el que actualmente ya se desempeña como Gerente.

Sin dejar de lado su amor por la música y como estrategia para continuar en el mundo del entretenimiento, ENGHER crea “Urbanos Remix” (@urbanosremix en la red social Instagram y la página www.urbanosremix.com), que se dedica a apoyar a los talentos de música urbana, tal como su nombre lo indica. Al mismo tiempo incursiona como manager del cantautor venezolano Bryankoo (@bryankoorebell) que actualmente promociona su octavo sencillo “Poco Hombre”.

Para conocer más sobre su trabajo, pueden seguirlo en Instagram como @engherbr.

ENGHER BOGADI: DE CANTANTE A EXITOSO EMPRESARIO was last modified: by

En : Notas de Prensa