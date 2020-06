Una Ensalada de aguacate y fresas, es tremenda cena ligera y con esta sencilla receta de tan sólo 4 ingredientes que puedes tener en tu cocina. Varía tus ensaladas y prueba esta fresca combinación.

Ingredientes (6 Personas)

200 g. de fresas frescas

2 Aguacates

2 Pepinos

1 Paq. de rúgula

Sal y pimienta recién molida Aderezo 1/4 Taza de vinagre balsámico

8 Fresas frescas

1 Cda. de mostaza de Dijon

1/2 Taza de aceite de oliva

1 Cda. de miel de abeja

Preparación

Lavar y picar las fresas en dos partes. Picar los aguacates en rebanadas. Preparar el aderezo de vinagre balsámico, mezclando todos los ingredientes. Verter en recipientes los ingredientes de la ensalada, sobre hojas de rúgula. Aderezar con la vinagreta o colocar en una salsera aparte para que cada quien se sirva a su gusto.

En : Gastronomía